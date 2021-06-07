下週一就是台灣3大節日之一的端午佳節，但全台疫情日日確診人數未曾間斷，而台北市3級警戒管制，柯市長在5日下午例行記者會上，也提出不能貿然解除的看法，更讓各地商家面對不知何時可恢復正常營業的窘境。

萬華在地商家及青年將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。(戴志揚翻攝)

萬華在地商家及青年將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。(戴志揚翻攝)

萬華區於疫情初始階段，背負疫情重災區罵名，更使得身處萬華的商家在營運上雪上加霜，昔日車水馬龍、行人徒步區摩肩接踵的榮景，也在民眾自主封城的行動中一夕消逝。而更辛苦的，還是一群身處第一線頂著高溫穿著隔離衣的醫護人員以及快篩站醫療、警察及運送確診病患的消防及在各個角落消毒的環保人員，因為有這群無名英雄的全力付出，才讓萬華區的疫情降低持續擴大的可能。

萬華在地商家及青年將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。(戴志揚翻攝)

萬華在地商家及青年將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。(戴志揚翻攝)

臺北市議員應曉薇身為萬華選區的民意代表，已於5月下旬結合西門商圈的在地年輕人商家，在無法正常營運且面臨虧損的情形下，仍連續數天捐贈上百個可口便當至萬華區週邊的醫療院所，雖然無法全數滿足需求，但也在疫情肆虐期間，稍稍表達萬華在地青年對防疫人員的尊崇。

萬華在地商家及青年將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。(戴志揚翻攝)

應曉薇議員表示，近期氣候高溫不斷，位於戶外快篩站的防疫人員，面對烈日當頭的工作環境，使得快篩作業更加艱辛。而甫於今年在西門町開幕的「凰上您好」茶飲店，在風光開業後的不久，也面臨到疫情升溫、人潮消失的衝擊。但是，店家負責人素有「水晶蝦達人」稱號的余鍇丞，也是一位年僅30餘歲的年輕人，就算面對疫情，店家營運困難現況，也結合西門商圈及各地好友力量，主動聯繫應議員，表達希望能在端午節前夕盡棉薄之力，相挺第一線防疫人員，幾經討論，炎夏午後一杯冰涼手搖飲，或能稍解防疫人員暑氣。

余鍇丞表示，為第一線防疫人員送上手搖飲的構想，在其好友通訊群組「屁哥企業聯盟」披露後，立即獲得熱烈迴響，迅速達到計畫捐贈數量，透過應曉薇議員居中協調，將連續10天，每日親送300杯予萬華區快篩站醫護、警、消及環保人員，而國軍三軍總醫院各院區，也為本次捐贈對象之一。

應曉薇表示，這一次的年輕人送茶飲，是延續西門靖送便當的愛心延伸，尤其疫情期間，政府呼籲民眾減少非必要外出，但是，今天及爾後的送茶服務，除了余鍇丞以外，深耕西門將近40年的韓式火鍋「笑月小館」代表郭紀言以及現任馬來西亞僑務委員康耀忠獨子康家瑋在做好必要防護，亦主動親自參與，期望藉由年輕人的善心及熱情，讓沉悶已久的都市注入一些愛心與活力，更期盼台灣早日遠離疫情，使生活早日恢復往日榮景。

(中時新聞網)