富邦今年邁入成立60週年，延續在企業永續的長期努力，富邦金控以「Run for Green奔向綠色」為主軸，擘劃全新ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響，並宣布20項2025年ESG目標，針對電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵等五項高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準，發揮企業當責角色，展現實踐永續承諾的決心。同時，富邦金控也將發起「Run for Green」ESG倡議計畫，為馬拉松跑者種下10萬棵樹，表達對環境的一份心意，以綠色新目標邁向下一個永續60年！

富邦金控於7日正式宣布，將力行「低碳」策略，持續深化氣候變遷因應作為並作出具體承諾，針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準，今年起將不再承做新的燃煤電廠專案融資，同時也是首家金融機構承諾不再投資燃煤比大於50%之電廠，除非資金明確用於綠能轉型的計畫。富邦金控希望投資、貸放的每一塊錢，都是對環境、社會有益的，不僅是停止提供資金給高碳排產業，另一方面更積極地跟客戶及被投資企業進行議合，引導並協助他們善用資金進行綠色轉型。

未來五年，富邦金控也將戮力達成以下目標：承作綠色金融餘額達2.45兆元、提供氣候相關保險商品與服務達70億元、綠債市場承銷參與率提升至34%，帶動價值鏈永續轉型。期待透過金融市場的力量，引導投資人及企業重視永續發展，發揮金融業正向影響力。

其他三大策略中，在客戶服務上，秉持最適切需求原則，透過「數位」策略，提供創新服務與體驗，滿足客戶多元投資、理財與保險需求，並大幅提升子公司數位金融服務之涵蓋率及成長率；「激勵」是富邦金控重要的員工關懷策略也是賦能的展現，以型塑多元、尊重、溝通和諧之氛圍，打造友善健康之幸福職場；富邦金控在台走過一甲子，始終秉持正向的品牌精神為客戶服務，透過四大基金會踐行「影響」策略，藉由豐富多元的平台，串聯社會力量，實踐改變社會的正向影響力。

(工商 )