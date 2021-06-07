伴隨實體、線上銷售齊步推展，葡萄王生技5月營收9.2億元，月增20.69％，年成長18.49％，展現年月二位數雙增表現，續創同期新高；前5月營收36.6億元，年增5.68％。

葡萄王生技表示，三大事業體皆是雙位數成長，營收符合預期，營運向上趨勢明確。除維持穩定接單與出貨，正積極安排線上展會，以布局海外新原料市場。

台灣葡萄王5月營收年增58％，1-5月業績年增46％。今年是葡萄王代工元年，代工業績交出年成長率3位數好成績，單月年增281.67％，1-5月年增118.82％；至於自有品牌5月下旬雖受疫情影響，但仍維持22％年增力道。

上海葡萄王5月營收月增8.07％、年增20.66％，前5月年增25.17％。目前接單穩定，訂單陸續回籠能見度維持90天，預估6月份業績仍能維持年成長正向趨勢。

葡萄王生技指出，5月剛結束的上海展會（美博會）已有多家新客戶預計下單；6/23-6/25在上海有一場大規模的保健食品展，將持續招攬新客戶，延續營收成長能量。

葡眾受本土疫情爆發且疫苗尚未普及化影響，帶動益生菌及提升免疫力相關商品產品訂單增加；5月營收7.3億元，寫下單月營收同期最佳，月增21.85％、年增15％。

(工商 )