新冠肺炎確診者日增，永達保經有感第一線醫護人員需要完善的防護用具，才能安心守護確診者健康，捐贈亞東醫院自動供氣式呼吸防護具及連身防護衣，以實際行動力挺抗疫英雄，一同守護民眾健康。

一線醫療人員日日與新冠肺炎抗戰，防護衣材、護目面罩需求量大增，防疫物資、醫療設備的不足，對抗疫來說是極大考驗。知悉亞東醫院加護病房醫護人員防護物資消耗日增，因應大量增加的重症病患處置需要，永達保經以最快速度捐贈高規格的呼吸防護具及防護衣協助第一線醫護人員。

永達保經吳文永董事長表示，新冠疫情蔓延，確診人數居高不下，造成醫護人員無論工作量或心理壓力與日俱增。永達捐贈防護配備給第一線醫護人員，讓他們可以降低感染風險，才能安心提供確診者妥適的照護。

亞東醫院加護病房張厚台主任表示，連日來不斷增加的新冠肺炎確診者，造成醫療量能以及防護器具消耗劇增，尤其在處置重症病患需要氣管插管、頻繁的抽痰及呼吸照護時，病毒可能容易隨著飛沫四散，對醫護人員的風險大增，若無配戴合適之呼吸防護具、防護衣，醫護同仁的健康安全將備受威脅。非常感謝永達捐贈的呼吸防護器具以及隔離衣讓辛苦的第一線抗疫醫護人員能在保障自身安全前提下，安心投入新冠肺炎重症病患救護工作。

在此艱難時刻，永達保經發揮保險業保障民眾生命財產安全的精神，以實際行動力挺第一線醫護人員得以降低染疫風險，期盼發揮拋磚引玉的力量，提供社會溫暖，一起守護台灣，早日平息疫情。

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