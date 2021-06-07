台中市7日確診數「嘉玲」，台中市衛生局長曾梓展也透露台中市有164名本土個案，其中53名已康復出院，但仍有8位是重症，6位在加護病房救治，另兩位插管治療，最年輕者只有35歲。

曾梓展說，台中在這波本土社區感染疫情累計有164例本土個案，1名死亡、53名出院，另中有37位無症狀收治在集中檢疫所，有65位是輕症收治在醫院，負壓隔離病房還有8位是重症。

他表示，8名重症病患中包括大坑家族群聚案中第一位確診的72歲媽媽和其一名兒子、從萬華搬回豐原：豐原群聚案的老爺爺，以及東區家族群聚案6日才確診的臥床老爺爺等有6位在負壓加護病房，另2位則是插管治療，8名重症患者年齡大於65歲者有5位，小於50歲的有兩位，最年輕的重症患者只有35歲，該名年輕患者目前插管治療中。

曾梓展強調，整個病程變化非常快，讓衛生局和醫護人員都戒慎恐懼的面對疫情的變化，請大家務必在這段時間一定要持續加嚴防疫。

台中市新聞局長黃國瑋表示，目前台中市所有確診個案中單一個案感染源不明者有8例，家庭群聚感染源不明的9例，也就是有17個關連性不明的確診個案需要釐清。

(中時 )