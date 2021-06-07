苗栗爆發電子廠員工群聚染疫，多數為菲籍移工，移民署苗栗縣服務站立即聯合苗栗縣新住民家庭服務中心動員在地動譯，協助指揮中心進行疫調作業，苗栗天主堂的菲籍神父陳志強獲悉主動加入，協助鄉親對抗疫情。

苗栗爆發大量電子廠菲籍移工群聚感染新冠疫情後，移民署苗栗縣服務站隨即聯合苗栗縣新住民家庭服務中心，動員在地通譯團隊，全力協助指揮中心進行疫調作業，釐清足跡，菲律賓籍新住民的苗栗天主堂神父陳志強獲悉立即加入。

由於菲律賓官方語言雖為英文，但許多菲籍移工仍習慣以菲國方言他加祿語溝通，增加疫調作業難度，苗栗服務站組成的通譯團隊，共有27人，除了精通他加祿語外，也熟悉英文、中文，陳志強神父更會西班牙文，其餘通譯人員也相當專業，來源包括家庭主婦、學生、上班族等，由於這些通譯熱情的參與，讓後續疫調作業順利完成。

據悉，馬尼拉駐台代表處自疫情爆發以來，持續關注疫情演變，馬尼拉駐台代表處高雄分處處長賴愛仁5日表示，高雄也已召募一批專業疫調通譯人才，台北分處也可支援，隨時待命支援疫調。

苗栗縣新住民家庭服務中心督導劉筱菁表示，菲籍移工離鄉背井來台工作，這次爆發群聚事，讓在台的菲律賓新住民都相當不捨，希望能主動提同胞溫暖，大家一起度過難關

移民署苗栗縣服務站主張金順表示，通譯團隊能夠迅速成立協助處理後續疫調艱難工作，有賴於各界NGO團體以及菲律賓籍新住民熱情參與，相信透過通譯團隊的協助，對於相關疫調工作能提供很大幫助。

(中時 )