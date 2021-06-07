為救台灣於危難，日本政府於6月4日緊急提供了124萬劑疫苗給台灣。日本夏普會長戴正吳銘感五內，特別以夏普公司的CEO以及身為台灣一份子的身份，對日本政府此次捐贈義舉表達由衷的感謝，並強調日本夏普除提供二億多片口罩嘉惠日本外，未來也會繼續為日本社會貢獻棉薄之力。

戴正吳指出，去年2月日本國內口罩嚴重不足的時候，日本夏普曾應日本政府的要求，決定在日本三重工廠生產口罩，並在台灣的技術支援下，3週左右後開始量產。這一年來日本夏普已經提供了約2億多片的口罩，為日本社會貢獻棉薄之力。為此，日本政府還特別頒布感謝狀，日本夏普此舉也獲得多方的肯定。

除了口罩，日本夏普隨後又跟進推出“光觸媒噴霧”、“高性能面罩”、跟可適用於疫苗運送的“適溫保冷材料”等多種健康相關產品。並於6月1日開始銷售含銀離子（Ag+）的抗菌不織布口罩，此口罩透過銀離子作用，可有效抑制口罩表面細菌的滋生，戴正吳強調，未來日本夏普仍會繼續通過這些努力為社會做出貢獻，以確保每個人的健康和社會的安心和安全。

(工商 )