新冠肺炎肆虐，WHO4月已宣布「氣膠」傳播為主要傳播途徑，國立中山大學氣膠科學中心主任王家蓁與美國奧勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝共同指出，不良通風系統可能加速疫情擴散，室內加裝空氣清淨機、紫外光燈（UVC）都是有效降低病毒氣膠傳播的務實方法。

王家蓁表示，單靠飛沫或接觸傳播的防疫規格已無法有效疫情控制，許多國內外確診者明明已經保持社交距離、戴上口罩，依然受到感染。關鍵在人們平時講話、咳嗽、呼吸除了飛沫，還會釋放出許多大小在5微米以下的「呼氣氣膠」，不受重力主導，可在空氣中漂浮，甚至跟隨氣流傳播到更遠的距離，吸入人體可直抵肺部深處細微支氣管，現行鼻咽採樣法無法有效篩檢出。

紀駿輝表示，近日發表在國際權威期刊專文也指出，病原體以氣膠形式於空氣中傳播的重要性比以往更加強烈地被注意且證實，應確保室內空氣品質，避免室內通風不良導致呼吸道感染。

王家蓁強調，依照過去、以飛沫或接觸傳播的防疫規格進行疫情控制，是無法完全阻止氣膠傳播。氣膠不同於飛沫傳播，會隨著本身在呼吸道內產生時呼氣動作的氣流速度、週邊環境氣流風向、室內通風系統，甚至建築物中央空調設計的影響，流佈到社交距離以外的地方。

為了降低室內氣膠傳播風險，王家蓁建議民眾可在室內加裝空氣清淨機、紫外光燈。市售空氣清淨機的Hepa濾網可過濾最小0.3微米的懸浮微粒，病毒大小約為0.1 微米左右，吸附病毒的氣膠則是在0.5至100 微米左右，因此透過濾網可有效濾除病毒。紫外光燈需安裝在適當位置，例如房間上方、空氣清淨機身內或空調系統內部，避免直射人的皮膚或眼睛造成傷害。

(中時 )