中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美外形、火辣身材，是許多男粉絲心中的啦啦隊女神，她也時常在IG曬出辣照，大送福利給粉絲，近來受到疫情影響，她也宅在家防疫，日前更曬出一段在家中熱舞的影片，讓粉絲們激動狂刷愛心。

巫苡萱日前在IG曬出一段影片，只見她身穿綠色低胸小可愛，搭配牛仔熱褲，對著鏡頭勁歌熱舞，時不時露出甜美微笑，白嫩圓潤的雙峰也跟著節奏晃動，讓粉絲們大噴鼻血，她也在文中寫道：「疫情前兩個禮拜渾渾噩噩，六月開始想要充實的過好每一天！」

粉絲們看見女神放送福利，也紛紛激動直呼，「好可愛喔」、「太過分了，怎麼有這麼可愛的女孩」、「好甜」、「可愛的苡萱」、「真香」、「雖然在家耍廢還是要好好充實自己，苡萱加油」、「哇，超強啦啦隊的感覺啦」、「哇塞太可愛太美了啦」、「可愛到爆」、「苡萱太萌萌噠了」。

事實上，巫苡萱日前被直擊和一名男子在大安區約會，2人互動親暱，事後男方身份遭起底是哈團體「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX，REX也大方在IG上認愛，曬出多張和巫苡萱出遊的合照，巫苡萱還親暱勾著REX的肩，2人相視而笑，閃瞎所有人。

(中時新聞網)