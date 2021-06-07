市場暫時淡化美國聯準會可能提早升息疑慮，7日日股開高，日經指數早盤一度上漲1%並逼近4周高點，但受獲利回吐賣壓，最後收29,019.24點，上漲77.72點或0.27%。同時，在早盤中曾創下兩個月盤中新高後，東證指數收1,960.86點，上漲1.66點或0.09%。

4日，美國數據顯示，美國5月非農就業人數增55.9萬位，低於市場預估值65萬。市場解讀為，美國聯準會暫時應不會提前縮減現有量化寬鬆政策。

Pictet資產管理認為，市場還是很擔心本周公布的消費者物價指數（CPI），會引發聯準會暫停目前量化寬鬆政策。投資人就是要確定，CPI經濟數據會不會有通膨之虞。

科技族群上漲，電子零件製造商Ibiden漲3.51%，TDK也漲2.34%。

全球現在一片看好下，航運類股漲2.55%至10年新高，同時，日本郵船漲2.37%。同業川崎汽船漲5.51%，商船三井也漲2.26%。

另外，因全球景氣復甦而受益的鋼鐵族群，2021年股價因此大幅上漲，目前也出現賣壓。鋼鐵類股大跌4.71%，日本製鐵跌5.74%，JFE控股跌7.2%，神戶製鋼跌5.2%。

日前因疫苗接種率增加，股價也跟著上漲的百貨業者卻收黑。高島屋百貨跌1.84%，三越伊勢丹也跌1.27%。

(時報資訊)