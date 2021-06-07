半導體市況火熱，台灣、大陸客戶自2020年下半年開始擴大釋出訂單，半導體檢測廠—閎康(3587)亦積極擴建實驗室及購置MA相關新機台，閎康預估，下半年MA產能將新增20%以上，樂觀看來未來業績。

受惠於國內晶圓代工客戶先進製程持續擴增、大陸客戶在三五族材料(GaN, SiC)半導體陸續導入車用、IoT等應用，且晶圓代工大廠日前於法說會中表示3nm正積極研發，預計於2022年下半年量產，以電晶體架構來看，3nm採用FinFET(鰭式場效電晶體)，但更為先進的2nm將轉向GAA(環繞閘極架構)，帶動MA需求大增。

閎康表示，一般而言，架構轉換面臨的挑戰比僅在原架構上改進要多的多，由於需反覆測試新架構之最適材料及製程參數，過程中需大量進行MA，並依檢測結果前後比對進行微調，因而MA需求將大幅攀升。

由於台灣及大陸客戶皆自2020年下半年開始擴大釋出訂單，導致檢測案交期不斷延長，為提升檢測能量，閎康於2021年第1季新增竹北實驗室，第2季底成立南科第二實驗室，且自第2季起，閎康上海、廈門及台灣實驗室亦持續購置MA相關新機台，閎康表示，公司資本支出將持續保持積極狀態，預計下半年MA產能將新增20%以上，以滿足客戶需求。

閎康5月營收為2.71億元，月增5.41%，年成長9.39%，累計前5月營收12.6億元，較去年同期成長7.93%。

閎康表示，公司長期專注於檢測技術提升及建置相關設備，越往先進製程走，優勢愈加明顯，客戶黏著度愈高，預期隨著MA設備擴增及利用率持續滿載，毛利率將明顯提升，整體業績亦樂觀看待。

(時報資訊)