日前蕭敬騰（老蕭）已在大陸施打國藥疫苗，經紀人Summer透露團隊所有人接踵後，都沒有任何不適，而4日歌手潘美辰也曝光在大陸接種疫苗影片，狂讚醫師專業，「打的過程一點都不痛，打完也沒有任何副作用」。

潘美辰4日在微博放上自己打疫苗影片，並寫下：「終於打上疫苗啦，醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。打的過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。

大陸網友見狀也留言表示「確實現在打疫苗也很放心」、「蕭雨神之後，又一個來打疫苗的」、「還是大陸更安全的」，眼尖網友看影片後表示，根據牆上掛牌，推測她應該是在廣東施打疫苗。

潘美辰在大陸打疫苗。(圖／翻攝自潘美辰微博)

2日蕭敬騰被網友爆料已在大陸打疫苗，對此，他的經紀人Summer也證實，透露團隊在3月中就到大陸隔離工作，現在打疫苗是全球趨勢，並回應「持有台胞證，大陸有提供免費施打疫苗」，目前工作團隊一共12人剛接種完第一劑，已經回飯店休息、一切安好，會在21天後安排第二劑施打。

而打完疫苗隔天，蕭敬騰照常出席COACH上海大秀，看起來狀態非常好，似乎也沒有任何不適。

(中時新聞網)