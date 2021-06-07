美國聯邦參議員6日率團訪台，宣布將捐贈75萬劑疫苗作為援助，資深媒體人王尚智在臉書發文表示，有媒體親綠名嘴、主筆的助理向他透露，他們的主子已向當局「表態/施壓」，非要打到美國疫苗不可，且指名莫德納或BNT，甚至還說要幫身邊親朋好友「提前搞定」引發外界爭議。對此資深媒體人謝寒冰接受訪問痛批：「政府真的能夠容許這種情況出現嗎？」並表示每個人都不想當白老鼠，也不想打副作用太多的疫苗，但這些人的染疫風險順位是否真有高過其他人呢？

謝寒冰強調，台灣疫情嚴峻，為了保命想選效用、安全性比較好的疫苗，這種心態是人之常情，但現在會傳出有人想要利用特權關係走後門，不也凸顯出政府採購國外疫苗進度緩慢的問題。謝寒冰指出，立法院已經編了300多億元預算去買疫苗，指揮中心也宣布和莫德納跟AZ兩藥廠各簽署1000萬、505萬劑的疫苗供應合約，不過現在實際到貨卻只有二十幾萬劑，顯然政府在採購疫苗的過程當中一定出了什麼問題，因為這兩款疫苗分別是美國和英國研發製造，不會有蔡總統所說的中國大陸介入因素，更何況美國現在都還有餘裕可以贈送台灣75萬劑疫苗，呼籲政府不要一騙再騙，應該清清楚楚給國人一個交代。

台灣外購新冠疫苗到貨時程緩慢，資深媒體人謝寒冰希望蔡政府好好給國人一個交代。

針對現在台灣死亡率有高出全球平均值的狀況，謝寒冰則表示，上天給了台灣多一年的時間準備防疫，在這段期間我們也不斷聽到政府做各種「超前部署」的宣傳，但是當病毒真正開始入侵，才發現我們的篩檢跟醫療量能完全都不行，再加上沒有足夠的疫苗可以救命，所以發生這樣的狀況應該要有人負起責任。謝寒冰也提到，台灣的死亡率偏高也可能是因為分母有問題，由於政府一直不願意做大規模的廣篩，所以導致社區裡還有潛藏的病源沒有被抓出來，無法真正有效去阻斷疫情傳播鏈，希望政府不要再罔顧人命，應對疫情切勿做任何的政治考量，因為救人民是政府官員最重要的職責，如果連這麼基本的都沒有辦法做到，那就趕快下台。

【政新鮮】親綠名嘴遭爆想耍特權打美疫苗 謝寒冰：政府能容許？

(中時新聞網)