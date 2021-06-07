基隆市長林右昌表示，為避免養護中心成為防疫破口，採取預防性作為。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

新北市長照中心日前爆發群聚感染，基隆養護中心也出現確診案例，備受外界關注，基隆市長林右昌表示，為避免成為防疫破口，目前已採取預防性作為，包括稽查全市26家養護機構、針對424名工作人員進行快篩等。

基隆市5月29日出現護理之家住民確診，其同住室友後續紛紛染疫，市府立即下令加強管制照護機構和洗腎中心，包括護理人員及工作人員不可交替及輪班，應分層負責；病友及工作同仁須快篩陰性後，才能進入洗腎診所等措施，而近日許多被匡列為紅區高風險接觸的住民，也陸續中鏢，林右昌進一步採取5項預防性作為。

林右昌指出，日前已派員稽查基隆市26家老人養護機構，並了解感控措施的規畫，其次也針對全市424名養護中心工作人員進行預防性快篩，篩檢結果皆為陰性，此外，為確保工作人員健康狀況，並避免傳染風險，機構必須要設置隔離室，強化分艙分流照顧的原則，萬一有狀況發生時，不僅能避免交叉感染，也能即時圍堵疫情範圍。

林右昌進一步說明，中央日前調整疫苗施打順序，養護中心所有一線工作人員被列為優先施打對象，基隆所有人員目前已全數接種完成，希望能藉此強化防護，最後，則是提升工作人員防護裝備，除了配戴口罩外，也要求提升防護規格，包括穿戴隔離衣、護目鏡等。

(中時 )