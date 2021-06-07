富采（3714）公布5月營收，無懼於五一長假，在mini LED自3月開始交貨之下，富采5月營收達31.7億元，創下富采成軍以來新高紀錄，月增8.87％，為連續第三個月成長。

富采日前召開法說會，公司透露mini LED已自3月開始交貨，預期從5月開始，mini LED可望進入滿載狀態，第三季可維持滿載，直到今年第四季可望維持高檔水準。

富采目前已有100萬片mini LED產能（約當4吋晶圓計算）。

(工商 )