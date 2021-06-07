富采5月營收 寫成軍以來新高 16:242021/06/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富采（3714）公布5月營收，無懼於五一長假，在mini LED自3月開始交貨之下，富采5月營收達31.7億元，創下富采成軍以來新高紀錄，月增8.87％，為連續第三個月成長。 富采日前召開法說會，公司透露mini LED已自3月開始交貨，預期從5月開始，mini LED可望進入滿載狀態，第三季可維持滿載，直到今年第四季可望維持高檔水準。 富采目前已有100萬片mini LED產能（約當4吋晶圓計算）。 國巨5月營收寫32個月新高 氣立5月營收創單月新高 前5月營收同期新高 (工商 ) #富采 #mini #LED #月營收 #成軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞穎5月營收 連3月創新高 10:112021/06/07 財經 葡萄王生技5月營收再度雙位數成長 創同期新高 16:122021/06/07 財經 勤凱5月營收1.56億元 續創歷史新高 14:412021/06/07 財經 緯軟5月營收4.79億元 寫歷史次高 17:412021/06/07 財經 智易5月營收創歷年同期新高 16:542021/06/07 財經 《半導體》華邦電前5月營收登峰 Q2續戰新高 17:062021/06/07 財經 《電子通路》聯強5月營收創同期新高 估6月續強 09:102021/06/07 財經 《半導體》宜鼎月營收連攀三峰 Q2戰新高 12:342021/06/07 財經 《類股》鋼廠5月營收續看增 惟股價賣壓出籠 11:432021/06/07 財經 《半導體》聯電5月營收攀高 台積電成績揭曉前低調 10:012021/06/07 財經 《造紙股》榮成5月營收飆次高 稅前獲利近35月高點 14:502021/06/07 財經 財經熱門新聞 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 金融危機近了？專家曝這風險成未爆彈 - 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 - 財經要聞 - 工商時報 僱用50名移工以上大廠訪查 新北勞工局將在3日內完成 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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