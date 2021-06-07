聯合再生能源（3576）公告其2021年5月份自結合併營收為12.8億元，較上月大幅成長26％，較去年同期成長5.6％。聯合再生2021年累計前五個月合併營收為52.97億元，較去年同期成長5％。

聯合再生宣布與MPC Capital簽訂買賣合約，出售多明尼加Monte Plata 太陽能廠予MPC Capital，Monte Plata資產價值約美金5,000萬元。

多明尼加Monte Plata太陽能廠資產共分兩期合計約69.1MW的規模，第一階段33.4MW已於2016年完工併網，並與多明尼加國家電力公司簽訂20年購售電合約，每年度售電收入約730萬美元左右，為聯合再生帶來累積收入約3,150萬美元。第二階段35.7MW已取得動工許可。該案場每年可產生5,047萬度的乾淨電力，可減少約4萬噸之二氧化碳排放量，約等同91座大安森林公園。該案場也榮獲多明尼加共和國當地知名ATABEY的「PREMIOS ATABEY」獎項，為當地環保獎項的最高榮譽。

(工商 )