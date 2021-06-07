證券分析師陳杰瑞表示，台股7日盤中震盪劇烈，在貨櫃三雄重挫的情況下，大盤盤中一度大跌372點，惟隨電子股回溫，終場僅小跌63.5點，收在17,083.91點。

不過，就技術觀察仍是偏弱，大盤價跌量增，且未能站上5日均線，台積電也未能收復5日均線。雖日KD指標仍在高檔鈍化，顯示台股短多趨勢不變，惟已見到高檔出貨跡象，建議投資人近期應居高思危。

台股大盤恐將持續回檔，惟大盤的月均線往下扣低且扣在相對低檔，因此，預期月均線將提供強力支撐，台股目前仍是短空長多格局不變。

個股方面，本周納入投資組合的和益，產品烷基苯為清潔劑原料，防疫帶動需求成長，擬配發現金股息1.2元，股價持續走高。

觀察盤面表現，航運三雄高檔出貨下跌，短線持續回檔機率高，目前空運優於海運；此外，近期較看好電子股表現，面板雙虎緩步上攻，PCB族群的ABF三雄同步走揚，IC設計的敦泰、聯詠也持續出量攻擊，均為可留意的強勢族群。

(工商 )