縣府觀光處也在〈金門觀光逗陣行〉網站提供本周（6／8～15）最新航班資訊及各航空公司改、退票等相關作業辦法給鄉親參考。（縣府提供）

台灣疫情持續發燒，中央宣布3級警戒延長至6／28，但端節連假台金線空運訂位往返卻仍逾2000人次。楊鎮浯縣長憂心出現防疫破口，呼籲鄉親「不返鄉過端午最安心」，做到「不返鄉、不移動、不群聚」，全力阻絕病毒傳播蔓延，一起守護家鄉這塊淨土。

根據航空公司統計，端午節離島管制期間（6月11日至15日），目前至少仍有逾2000訂位人次往返台灣、金門，縣府評估連假將成為金門防疫一大挑戰，擔心在人流加大移動下，可能出現防疫破口。

楊鎮浯縣長今天在臉書中向鄉親喊話，呼籲大家在端節期間做到「不出遊、不群聚、不移動」好好待在家裡，強調「愛父母，愛家鄉 ，愛自己就是宅在家過端午！」

楊鎮浯說，每逢佳節倍思親，對於即將來到的端午佳節，在外的遊子、學子若思念故鄉或遠方的朋友，不妨以電話或視訊表達關心，「原地過節，千里傳情」讓愛零距離。

縣府觀光處也在〈金門觀光逗陣行〉網站提供本周（6／8～15）最新航班資訊及各航空公司改、退票等相關作業辦法給鄉親參考。如有疑問可洽各航空公司，有最新消息，縣府也會立即公布。

(中時 )