繼先前推出ROG Phone 5後，華碩宣布推出備受玩家期待的ROG Phone 5 Ultimate（極光白）電競手機。ROG Phone 5已經支援AirTrigger 5，可自由設定側方長滑、雙點擊、體感晃動等慣用手勢，在遊戲中讓你克敵制勝。ROG Phone 5 Pro以及Ultimate則額外增加「後置觸控鍵」，可交互創造出18種操作，滿足重度玩家需求。

華碩指出，ROG Phone 5 Ultimate是全球首款內建18GB RAM的手機；玩家可透過後置幻視螢幕自訂六種情境動畫，展現個人風格！搭載高通 Snapdragon 888 5G 處理器，反應快速的 144 Hz / 1 ms 顯示器、獨特的後置幻視螢幕、 6000 mAh1電池容量、大幅升級的 AirTrigger 5 遊戲控制功能，以及 GameFX 音訊系統。

ROG Phone 5 Ultimate預購加贈ROG粉絲專屬大禮包。（華碩提供／黃慧雯台北傳真）

ROG Phone 5 Ultimate 6月8日中午12點起限量開放於ASUS Store、各大電商平台或全台華碩專賣店預購，隨貨加贈ROG粉絲專屬大禮包（內含：全套ROG口罩、帽子、毛巾、布章、積木、撲克牌及貼紙)，並享免費宅配服務，安心防疫零接觸！ROG Phone 5 Ultimate機背後置黑白幻視螢幕，針對六種系統情境設定動畫，搭載18 GB RAM 及Snapdragon™ 888 5G處理器、呈現144/1ms極速動態畫質的AMOLED螢幕、65 W快充6,000 mAh超大電量，以及AirTrigger 5和可交互創造出18種操作的後置觸控鍵，讓遊戲勝率激升。ROG Phone 5 Ultimate（18GB/128GB，極光白），建議售價：NT$36,990。

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