花蓮縣長徐榛蔚今在記者會上特別駁斥假消息，呼籲民眾收到訊息，勿撥打電話，以免個人資料遭人竊取盜用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

端午連續假期11至14日，花蓮火車站與玉里火車站前會設置篩檢站，供遊客或返鄉遊子免費快篩，衛生所的快篩站連假期間也不打烊，自駕到花蓮的民眾則可預約前往篩檢。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今宣布強化三級警戒，延長至28日，嘉玲雖已連續三天拜訪花蓮，縣長徐榛蔚今在記者會上呼籲中央，既是強化版的警戒，一定要有新的作為，建議端午連假期間應停止鐵公路交通運輸，且疫苗施打對象應全國同步，「一直延長只會對士農工商造成更多影響」。

針對三級警戒將強化並延長到28日，徐相信中央一定是見疫情尚未明朗才會忍痛做出這樣的決定，但她卻認為，中央一再延長警戒時間，卻沒有不同的作為，只會拉長整個對士農工商的影響，眼見端午連假將至，她懇切呼籲中央，端午連假停止鐵公路交通運輸，讓民眾宅在家，不要出門、不要移動，同時也呼籲中央，疫苗施打對象一定要全國同步，尊重2300萬人的權益。

若中央無法在端午連假4天停止鐵公路交通運輸，徐榛蔚也說明縣內的因應措施，11至14日，花蓮火車站與玉里火車站前會設置篩檢站，供遊客或返鄉遊子進到花蓮前做免費快篩，衛生所的快篩站連假期間也不打烊，呼籲自駕到花蓮的民眾儘速預約前往篩檢。

花蓮迄今配發共13200劑的疫苗，衛生局長朱家祥表示，目前縣內專責醫院、十大醫院、中西醫與牙醫、社區藥局、公衛人員、消防局及防疫相關人員皆以施打完畢，

不過縣內1至8類符合中央公費接種標準人數，共有14萬1898人，目前接種人數僅佔1成多，多為第一線醫護人員，讓徐榛蔚和朱家祥一再對中央喊話，「疫苗施打對象應全國同步」。

徐說，雙北屬熱區，隨中央發放的疫苗數量，1至3類人員接陸續接種完畢，不過許多地方僅1類接種完畢，如今，全台死於新冠肺炎人數目前已達286人，地方醫療量能恐不及雙北，希望中央針對日本與美國捐贈的疫苗，能配發給地方越多越好，若下周順利取得，也會先開放社福機構的人員接種。

此外，詐騙及散佈假消息事件層出不窮，尤其這幾天花蓮民眾line上廣傳，「回饋鄉里共同防疫，免費提供本區鄉親1盒50入的口罩，為減少群聚，採實名制登記並會宅配送到家，請鄉親們先撥打電話登記」，徐也在記者會上駁斥此消息為假消息，呼籲民眾勿撥打電話，以免個人資料遭人竊取盜用。

(中時 )