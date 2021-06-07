睽違3周，桃園確診案例首度回到個位數、僅3例確診，桃園市長鄭文燦7日說，確診數有時會起起伏伏，還是要做好防疫對策，不會因疫情下滑有改變，衛生局長王文彥更直言是因周末檢驗量能較低，明確診數會再增加。

「今天是星期一，周末檢驗量能會降低，明天確診數應該會再增加一些！」王文彥說，桃園新增3起本土確診案例，案11413是蘆竹72歲女性，5月19至28日和家人搬到雙溪居住，回來就發燒，和先生案10863一起確診。案11488則是5月7日在台北某醫院動手術，6月6日回診篩檢後確診，以匡列同住和照顧的16人。案11489則是新北醫院任職的護理師，大部分都在醫院值勤，男友和男友弟弟先確診，已協助新北疫調預計匡列20人。

王文彥說，統計5月12日至今，共426人染疫，雙北相關的有80個、236人是家屬親友間的感染，另外108人不明、但其中37例疑跟雙北有足跡接觸史。他也提到，全國至今累積286位死亡，致死率約2.48％，桃園累計599例中有8人死亡，致死率約1.33％。至於酒店、龜山清潔隊和工廠群聚案，都沒有新增個案，會持續追蹤。

「3個也不能太樂觀，因為每天都會有起伏！」鄭文燦則說，全國確診人數跟5日線都有下降，桃園更是這段時間最低的，但防疫挑戰是多方面，不會因為數字高一點或低一點就改變防疫的嚴謹態度，要跟全國一致，三級管制延長到6月28日，以高標準和全台灣一起度過困難，就像雙北的高峰期要守住桃園通勤線、移工群聚確診要守住桃園的移工防線，防疫工作比想像中巨大、沉重，請市府團隊、醫院、診所、移工管理公司、仲介公司、雇用移工的所有的企業一起努力。

(中時 )