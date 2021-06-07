疫情當下，民眾在無法與其他人正常互動之下，會有一些想說的話。樹德科大通識教育學院藝文中心《走路的聲音》企畫案，收錄了全校10個科系的88位師生校友的心聲，在疫情爆發前完成準備工作。

《走路的聲音》企畫案是今年音樂藝術節中，與開幕活動成為唯二未受疫情影響，順利完成的節目製作。該企畫由藝術管理與藝術經紀系專任教師黃佩蔚策畫主持，並邀請劇場工作者擔任駐節藝術家與同學一起創作，發展出專屬於樹德人校園的限地作品。

資深劇場人張吉米、聲音創作者張又升及高雄在地青年藝術工作者溫思妮3名劇場人，協同該校師生在疫情爆發前的4月底，完成3梯次的感官開發工作坊與錄音收集，後續加上「48小時快閃徵件」開放全校投稿，總共徵集到160個聲音檔案，來自全校10個科系的88名師生校友，成為聲音提供者。

黃佩蔚說，在徵件條件中，以4個簡單的提問，邀請樹德科大師生與校友錄製屬於個人及集體的記憶回聲，包括「在樹德校園生活中的特別回憶」、「現在此刻最想見的人，最想跟對方說的一段話」、「錄製一段日常生活中有意義的聲音」、「現在最害怕的事情、最熱愛的事情，為什麼」，總計4424秒的錄音檔，投射了一個世代青年學子的集體狀態。

所得音檔透過藝術家的後製剪輯及詮釋再創，設計出3條15至20分鐘不等的聲音路線，分布在同學每日行經校園的生活路徑中，參與者只需手機及戴著耳機，根據聲讀指引，聆聽真實獻聲所交織的記憶聲景，走訪樹德科大校園裡的不同風景。

(中時 )