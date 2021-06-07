醫療能量緊繃，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳6日在臉書回應衛福部長陳時中，她表示，今年2到5月實際上一共流失了550位護理人員，跟陳時中說法完全不同。為感謝在第一線辛苦面對疫情的「抗疫天使」，「宅神」朱學恒7日也送了16字花籃給護師工會，並表示，護理師們在政客的錯誤決策之下燃燒自己的生命，犧牲自己的時間，為了社會而拼命，該給的加給要給。
曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如，今 (7日)在臉書指出，「抗疫天使」是個好聽的名詞，但現實的疫情之下，暴力、岐視和不友善對待，使一線的護理人員，面對醫院高壓的工作壓力、面對隔離中的新冠肺炎患者、面對家屬的哀求，更是心力交瘁的壓力，護理人員也是平凡人，會猶豫，也會不知所措。
朱學恒7日則是致贈「以身為盾、為民前鋒、以心為炬、照亮台灣」4個花籃給台灣護師公會，他說，醫護們現在都站在第一線超時，超負荷的工作，等於是在政客的錯誤決策之下燃燒自己的生命，犧牲自己的時間，為了社會而拼命。
他呼籲政府該給的加給要給，要加的人力要加，該讓他們有五星級休息站的住宿要有，該給的榮耀要給，老是讓他們空著肚子作戰，等到真的要打仗時，戰場上已經沒有還會為了你挺身而戰的戰士了。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。