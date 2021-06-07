醫療能量緊繃，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳6日在臉書回應衛福部長陳時中，她表示，今年2到5月實際上一共流失了550位護理人員，跟陳時中說法完全不同。為感謝在第一線辛苦面對疫情的「抗疫天使」，「宅神」朱學恒7日也送了16字花籃給護師工會，並表示，護理師們在政客的錯誤決策之下燃燒自己的生命，犧牲自己的時間，為了社會而拼命，該給的加給要給。

朱學恒致贈4個花籃給台灣護理師醫療產業工會，花籃小卡寫下「以身為盾、為民前鋒、以心為炬、照亮台灣」16個字。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如，今 (7日)在臉書指出，「抗疫天使」是個好聽的名詞，但現實的疫情之下，暴力、岐視和不友善對待，使一線的護理人員，面對醫院高壓的工作壓力、面對隔離中的新冠肺炎患者、面對家屬的哀求，更是心力交瘁的壓力，護理人員也是平凡人，會猶豫，也會不知所措。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳。(圖/翻攝自 朱學恒臉書)

朱學恒7日則是致贈「以身為盾、為民前鋒、以心為炬、照亮台灣」4個花籃給台灣護師公會，他說，醫護們現在都站在第一線超時，超負荷的工作，等於是在政客的錯誤決策之下燃燒自己的生命，犧牲自己的時間，為了社會而拼命。

他呼籲政府該給的加給要給，要加的人力要加，該讓他們有五星級休息站的住宿要有，該給的榮耀要給，老是讓他們空著肚子作戰，等到真的要打仗時，戰場上已經沒有還會為了你挺身而戰的戰士了。

醫護們現在都站在第一線超時，超負荷的工作 他們等於是在政客的錯誤決策之下燃燒自己的生命，犧牲自己的時間，為了社會而拼命。 該給的加給要給，要加的人力要加，該讓他們有五星級休息站的住宿要有，該給的榮耀要給；老是讓他們空著肚子作戰，甚至還有社區排斥他們家人，等到真的要打仗時，戰場上已經沒有還會為了你挺身而戰的戰士了 護師工會目前在家工作，除了之前的捐款之外，花是送到理事長家裡去囉。 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2021年6月6日 星期日

(中時新聞網)