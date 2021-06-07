疫情延燒電子廠，且強化三級警戒至28日，台股7日應聲震盪下殺，盤中一度失守「萬七」，但外資並未擴大賣超及匯出，新台幣升勢延續，上演股匯不同調，終場收在27.712元兌1美元，升值0.9分，台北外匯經紀公司成交量8.15億美元。

外匯交易員指出，美國非農就業數據劣於預期，國際美元偏弱整理，美股四大指數齊漲，但受到電子廠疫情蔓延衝擊，恐影響後續出口表現的預期，加上全台加強三級警戒延長至28日，台股震盪下殺，一度重跌371點，失守17,000點大關，尾盤拉回僅小跌63點，暫守住「萬七」。外資僅賣超台股新台幣78億元，力道並未擴大，早盤甚至偏賣美元，及出口商拋匯，支撐新台幣延續升勢。

外匯交易員認為，本土疫情雖燒向電子廠，但外資暫時仍在觀望，尚未啟動大逃殺，應是期待疫苗陸續到貨，疫情可望受控，後續有待觀察疫情發展及外資動向，決定新台幣升貶，短線應是續為區間整理格局居多。

(工商 )