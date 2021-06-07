ESG衝擊全球企業營運，企業必須將ESG融入日常營運以及決策中，讓永續成為企業競爭力。國泰金控企業永續委員會推動ESG已經十年，近日發表台灣首本經會計師事務所確信之ESG整合報告書，解密多年成果，闡述國泰如何建立管理機制，讓ESG內化成為營運的DNA。

新冠疫情改變日常生活模式，影響企業營運也震盪金融市場。台灣今年水情頻頻告急，加上缺電危機，挑戰企業的營運韌性。金管會2020年推出「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理藍圖3.0」，強化台灣企業的ESG治理。放眼國際，歐盟近年推動一系列永續政策與法規，包括2023年即將上路的碳關稅，美中等各國ESG政策亦不斷升級。

全球責任投資原則（PRI）簽署機構2020年已突破3,000家，總管理資產突破100兆美元。長期關注全球責任投資的非營利組織ShareAction研究指出，股東會的氣候相關議案支持率正逐漸上升，同時，更多提案開始要求企業不只要揭露資訊，更必須採取實際行動，企業須重視並思考如何讓ESG落實在營運之中。

國泰推動永續已有十年之久，將ESG融入各部門同仁的日常，目標是使永續成為企業運營最佳的防毒軟體。此外，更精進資訊揭露與溝通，協助利害關係人了解國泰ESG運作與管理模式。世界企業永續發展委員會（WBCSD）研究顯示，全球企業永續報告書平均篇幅變動不大，越來越多企業於報告書中納入可參考的外部連結以提升資訊揭露透明度。國泰則觀察到更多企業透過主題報告書揭露資訊：如安聯集團（Allianz）於2016年出版的《ESG Integration Framework》，說明投資及保險業務的ESG管理架構。

國泰金控每年發布企業永續報告書，2021年更領先全台企業，發布台灣首本經由會計師事務所確信的《ESG整合報告書》，以獨立的報告，揭露國泰金控十年來逐步將ESG與管理機制整合之成果，呼應國際趨勢並回應利害關係人關注議題，協助投資人、社會大眾對於國泰的ESG管理機制有更系統性的了解。

國泰金控《ESG整合報告書》涵蓋多項金融本業的核心職能，以保險為例，國泰人壽藉由在商品研發階段考量ESG議題，洞悉社會需求，例如高齡化社會，部分民眾無法獲得足夠的保障，國泰人壽因此推出更低門檻的保險商品，期望讓保險能夠發揮保護傘功能，當意外事故發生時，仍能確保每一個人「生活如常」；更進一步，國泰希望能將保險功能從「事後理賠」，往前延伸至「事前預防」，結合Cathay Walker健康促進計畫，鼓勵民眾做好自身健康管理，目前市場上的微型保險、小額終老保險的保費收入國泰都是市占率第一，另外在外溢保單的件數也是市場最多。

以投資為例，ESG是影響企業長期營運表現的因子，國泰已整合ESG與責任投資流程，第一步係設定不可投資名單，排除高風險爭議公司，如：國泰人壽將未積極轉型再生能源的燃煤發電業列入名單；第二步為整合ESG因子，分析、評估投資標的相關風險與機會；第三步為發揮議合影響力，透過積極與被議合企業分享國際間最新ESG、氣候變遷的因應趨勢和政策方向，在企業永續這條路上互相扶持，堅定的前進。

疫情與氣候變遷挑戰當今經濟、社會與制度之韌性，ESG議題亦不容忽視。國泰金控持續精進ESG與營運的結合，為客戶及股東創造長期價值，同時為社會與環境實現共好理想。國泰金控《ESG整合報告書》下載網址https://www.cathayholdings.com/holdings/csr/intro/esg-integration-report。

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