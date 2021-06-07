TPK-KY（3673）7日公佈2021年5月份自結合併營收為83.1億元，較前一月份減少9.4％，較去年同期增加1.6％。

宸鴻月營收連續兩個月下滑，先前公司預期，電子業4、5、6月面臨旺季之後的修正，進入傳統淡季，預期營收會有所下滑。法人預估，宸鴻第二季營收相比上季下滑10～15％，營業利益率則是和第一季0.2％相當。

(工商 )