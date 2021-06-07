【旅遊經 洪書瑱報導】

防疫宅在家，許多飯店業者紛紛推出外帶、外送美食，但太魯閣晶英酒店別出心裁，開立特色賣店──「福利社」，規劃多款質感商品，讓無法出門的日子，動動手指就能把熱銷商品，如太魯閣在地美味甜點、薰香與生活選物，宅配到家，讓旅人在家也能念想在太魯閣度假風情，略略感受綠色米其林五星旅遊的滿足。太魯閣晶英於今年四月由烘焙團隊手工新鮮製成的「馬告菠蘿酥」，小巧的菠蘿外型，一口份量恰恰好，以酸甜適中的在地土鳳梨製成內餡，再拌入一整顆馬告粒，品嚐時咬開馬告粒，口中隨即盈滿辛香氣息，一推出即引起搶購的「馬告菠蘿酥」，為居家午茶時光增添特殊風味，還有讓許多下榻旅人難忘的飯店薰香系列商品，現在在家就能打造自己的太魯閣小天地。

「馬告菠蘿酥」以土鳳梨製成內餡，拌入一整顆馬告粒，獨特辛香躍然而出 (圖片：太魯閣晶英提供)

採手工新鮮製作「馬告菠蘿酥」、「手工果醬」也是福利社熱賣商品，以季節水果製成，是許多旅人離開飯店前必定購買的商品，送禮或自用都合適。「鳳梨芒果果醬」鳳梨的纖維與芒果的香甜滑順結合，除了沾佐麵包，也適合與新鮮水果一起製成水果茶，還有清新香甜「香草蘋果」、酸甜「奇異果檸檬」等口味供選擇。

精油薰香清新的氣息，讓人放鬆心情，喚醒在太魯閣度過的愜意假期(圖片：太魯閣晶英提供)

(左)印有山意象的馬克杯；(右)「有山真好」生活系列商品 (圖片：太魯閣晶英提供)

(中時新聞網)