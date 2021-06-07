聯合再生(3576)宣佈與MPC Capital簽訂買賣合約，出售多明尼加Monte Plata太陽能廠予MPC Capital，Monte Plata資產價值約美金5,000萬元（約新台幣14億元），獲利金額約在第2季入帳。

多明尼加Monte Plata太陽能廠資產共分兩期合計約69.1MW的規模，第一階段33.4MW已於2016年完工併網，並與多明尼加國家電力公司簽訂20年購售電合約，每年度售電收入約美金730萬左右，為聯合再生帶來累積收入約美金3,150萬元。第二階段35.7MW已取得動工許可。該案場每年可產生5,047萬度的乾淨電力，可減少約4萬噸之二氧化碳排放量, 約等同91座大安森林公園。該案場也榮獲多明尼加共和國當地知名ATABEY的「PREMIOS ATABEY」獎項，為當地環保獎項的最高榮譽。

MPC Capital是一個國際性的資產投資管理公司，過去專注於房地產、基礎設施及船運投資，目前管理約歐元43億元的資產。MPC Capital在近十年內積極投資拉丁美洲及加勒比海的再生能源產業，預計兩年內將投資約500MW的再生能源基礎建設專案。未來MPC將持續投資大型太陽能案場、風電、儲能設備等基礎建設，希望減少能源消耗及對碳中和有所貢獻。

聯合再生此次出售Monte Plata太陽能案場也反映機構法人對可再生能源之需求。聯合再生為台灣最早投入太陽能案場開發建置的公司，具備開發、建置、銷售海內外案場的全方面能力。聯合再生未來將以台灣及美國、英國等成熟市場為重點持續開發與建設更多海內外太陽能案場。聯合再生規劃未來三年內開發、建置並持有約500MW的太陽能電站資產，五年內持有太陽能電站資產規模可達1GW，年度電費收入可達新台幣55億元，可貢獻20年穩定現金流約新台幣280億元。

聯合再生也公告其2021年5月份自結合併營收為新台幣12.8億元，較上月成長26%，較去年同期成長5.6%。聯合再生能源2021年全年累計至五月合併營收為新台幣52.97億元，較去年同期成長5%。

(時報資訊)