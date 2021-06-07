永昕(4726)與醣基(6586)簽訂合作備忘錄，醣基領先全球可增強抗體功效的獨家專利技術平台CHOptimaxTM，攜手永昕進行商業化規格產程放大及製造服務，永昕將成為醣基全球首家CHOptimaxTM技術平台委託開發暨製造服務(CDMO)的合作夥伴，由醣基技術授權、永昕生產製造，加速拓展次世代抗體生產與應用。

永昕董事長林榮錦表示，永昕致力成為一個技術及生產能量兼優的世界級CDMO公司，除已具備的異體細胞治療及連續式製程等新穎技術外，透過本次合作永昕將成為少數擁有多個蛋白質與抗體產線並具多項新穎技術與經驗的CDMO公司，大幅提升產業競爭力！我們很高興能與醣基合作，結合醣基新一代抗體醣分子均相化技術以及永昕的產程放大技術及GMP生產能量，不僅能有效達到商業化量產規格，更可望攜手拓展更多次世代抗體應用。

CHOptimax為醣基生醫自主開發的革命性抗體醣分子均相化技術，使用領先全球具獨家專利保護的關鍵酵素，能快速製造帶有單一最佳化醣分子結構抗體。此外，由於技術上的突破，使原本繁複的製程得以化繁為簡，生產成本進而大幅降低，達到可商業化應用的新里程碑。日前，醣基生醫發表的COVID-19二代疫苗CHO-V10，即是利用CHOptimax技術平台，成功研發出能中和包含南非株在內的多種SARS-CoV-2突變株之廣效型疫苗。

醣基董事長陳肇隆表示醣基致力透過領先全球之創新醣類平台技術，建構國際領先的醣分子技術領域生技製藥企業。透過本次的合作，醣基領先全球的CHOptimax技術平台，將進入工業化的里程碑。」

(時報資訊)