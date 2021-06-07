台南市政府為阻止端午返鄉造成疫情惡化，祭出退票獎金、家戶聯防等政策，鼓勵民眾相互檢舉，引發外界質疑是要獵巫。台南市時代力量議員林易瑩質疑此舉變相鼓勵檢舉，加深社會對立，且被通報者是由鄰里長去接觸，恐造成防疫破口。

台南市政府鼓勵市民通報南返未篩檢者，快篩陽性獎金1000，PCR陽性獎金一萬，引來外界批評是要獵巫。林易瑩批評這項政策配套不完整，且有效程度令人懷疑，還有變相鼓勵檢舉的狀況，可能出現市民與有症狀分潤獎金，反促成南返人口流動的危險，還可能加深仇恨對立。

林也指出，台南市府不僅退票獎金到底細項怎麼處理都不清楚，更令人驚訝的是，那些被通報的人，到底由誰去接觸被通報者，居然是鄰里長要負責。林認為，現在疫苗短缺，鄰里長能不能都施打是個問號，且鄰里長都是高齡者，屬高風險群，平時還要協調里內事務，如此一來可能成為防疫破口。

時代力量立委邱顯智表示，從法律面來看，疫情指揮中心並沒這樣的規定，可以由「他人」向衛生所提供資訊，《傳染病防治法第43條》雖然有提到「傳染病或疑似傳染病病人」，但單純只是南返者其實不符合要件，台南市府說自願配合，但事實上南返者並沒有配合調查的義務。

邱顯智也指出，關於個人行動軌跡的部分，也不符合《個資法》，台南市政府的舉措不是鼓勵本人提供，而是要求他人提供資料，這當然有侵害當事人隱私權；如果只是想鼓勵參與篩檢，應該有其他不侵犯當事人權利的方法，比如加強宣導或是細胞簡訊，都是更便利的處理方式，完全沒必要透過他人提供資訊，政府再上門強制執行。

(中時 )