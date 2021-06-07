新北市土城區某長照機構上月29日爆發群聚感染，有33人染疫、1長者死亡；其餘15名當時PCR採檢陰性的住民，送往社區醫院安置後，近日陸續驗出「陰轉陽」確診；對此新北市衛生局長陳潤秋今受訪說明，新冠病毒潛伏期最長可達14天，數天後才驗出確診是很常見的狀況，並非PCR誤判或院內感染。

土城區某養護型長照中心上月28日，1名80歲住民因不明原因發燒送醫，採檢後PCR陽性，新北市府接獲通報展開全面採檢，最後共25名長者、8名工作人員驗出確診，衛生局緊急25名安排確診長者送醫救治，8名工作人員則因症狀輕微，送集中檢疫所隔離，其中1名高齡99歲阿嬤染疫後送醫不治。

其餘13名PCR陰性的長者，暫送一般社區型醫院安置，不料部分長者這幾天卻陸續出現咳嗽、發燒等症狀，院方察覺有異再次採檢，其中2人在6月4日陰性轉陽性，今天又再檢驗出4名住民陰性轉陽性，累計6人陰轉陽，均已送往專責病房治療。

陳潤秋今受訪解釋，這13名陰性住民曾與確診者密切接觸，推判在長照機構就已染疫，由於新冠病毒潛伏期最長可達14天，長者在14天後陸續發病，是很常見的狀況。

陳潤秋說，13名陰性住民在社區醫院安置時，屬於居家隔離對象，醫院均採一人一室方式隔離，並加強醫護人員防疫措施，目前有6名住民陰轉陽，其餘7人14天內會持續觀察；另外院內沒有其他醫護染疫，不會有院內感染發生。

(中時 )