香港一名17歲女生感染變種新冠病毒，成為香港首例源頭不明的帶有N501Y變異病毒株的本土確診個案，香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日(7日)表示，該患者的樣本與早前實驗室的英國變種病毒輸入個案樣本，進行基因排序對比分析，發現至少有10個以上的基因突變，基本上顯示兩者並無傳播關係，而可能有新的外地輸入個案「走漏」，導致本地感染，相信是外防輸入措施存在漏洞，令病毒走入社區。

蕭傑恒稱，香港衛生署將該名女病患的病毒基因，與深圳近日的確診個案比較，發現有20多處不同，因此可以排除是深圳抵港人士傳染給女生的可能性。而早前香港11例感染南非變種病毒的個案，患者病毒量和傳染性較低，但今次17歲女生的CT值顯示，病毒量較早前的個案可能高近1,000倍，對社區傳播的風險較大。蕭表示，現時是關鍵時刻，香港衛生防護中心應向附近地區的衛生部門索取變種病毒個案的基因排序，盡快確認傳入源頭，否則將有更多本土確診，恐導致第五波疫情爆發。

(中時 )