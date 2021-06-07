陷入國產疫苗爭議，高端疫苗連續6個交易日苦吞跌停板，股價重摔逾46%，不過有網友注意到賣壓雖然相當沉重，但上周還是有本土券商願意進場承接，有網友好奇選擇此時接手的原因，引起熱烈討論，有人認為，「大戶有本錢賭，賭解盲成功會噴，沒錢的散戶還是不要碰。」

由於疾管署在國產疫苗尚未完成二期試驗的狀況下，就決定向聯亞、高端等廠商各購買500萬劑的預購合約及500萬劑的開口合約，引發巨大爭議，這也讓高端股價從上周一開始跌停至今（7日）苦吞6根跌停板，股價也從389元重摔至207.5元，跌幅逾46%，市值接近腰斬。

儘管如此，有網友發現高端疫苗委賣量持續縮小，且還是有本土券商願意進場，令人好奇選在此時接手的原因，「賭啊，大戶又不怕，只要一解盲就噴了」、「一個字，賭」、「賭會噴回來」、「很多人都預估10號打開，先買起來放」、「不是要解盲了嗎？」、「應該是在等吧，籌碼那麼多，等得起」。

不過也有人認為，解盲能不能成功還是未知數，散戶還是空手觀望比較適合，「這種股票不是散戶能玩的」、「不管怎樣，散戶還是乖一點比較好」、「難保不會破基亞的紀錄啊」、「股票其實就是賭啊，只是風險大小的差別而已」、「散戶還是好自為之吧」。

去年新冠肺炎疫情在全球爆發，生技類股高端受到激勵，股價短短1年半暴漲超過13倍，今年疫苗成為台灣防疫重點後，高端股價再漲逾180%，最高價曾衝上417元，但爆發爭議後連續6個交易日都跌停，後續走勢引起關注。

(中時新聞網)