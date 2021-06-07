聯邦投信7日表示，隨國內科技廠染疫事件擴大，全球半導體供應鏈恐受衝擊，也為本周盤勢添不確定性；雖然目前疫情嚴峻，但反而加速歐美客戶拉貨力道，加上國際股市仍維持多頭格局，有利台灣外銷訂單動能持續。由於指數位階接近前高，預估短線為整理格局，現階段看好第三季旺季業績，如載板、造紙、半導體、伺服器及航運類股。

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，台灣疫情日漸延燒，醫療量能不足仍為台灣最大隱憂。但近期好消息頻傳，日本捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，後續甚至可能捐贈更多疫苗，總量有望達到1,000萬劑，美國6/6也宣布將捐出75萬劑疫苗給台灣；美日之疫苗援助將有利緩解台灣醫療量能疑慮，亦有望降低台股衝擊。

林建良指出，隨著歐美國家陸續解封，國際股市重新站上多頭格局，顯示經濟已逐漸復甦，而在遠距商機趨勢的帶動下，將有利PC、NB以及與運輸相關的航運族群，可望延續台灣強勁外銷訂單動能。拜登提出2022年之6兆美元預算案，亦有利於基礎建設相關族群再發起攻勢，後續可持續關注。

展望後市，林建良認為，在基本面強勁下，預期仍將由電子為主要領頭羊，同時也看好疫情受惠產業如造紙、NB及航運類股；整體而言，在全球經濟逐步復甦、需求維持強勁下，台股中長期展望仍佳，建議可逢低承接操作。

(工商 )