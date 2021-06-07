專業伺服器機殼廠勤誠（8210）7日公告5月營收7.35億元，較去年同期略減3.9％，月減3.34％，累計前5月營收33.14億元，年增15.7％，續創歷年同期新高紀錄。

勤誠總經理陳亞男表示，公司維持上半年營收年增雙位數目標不變，不過，由於全球供應鏈料況尚未回穩，加上疫情影響造成部分訂單遞延。但勤誠對此已積極執行策略性採購，並持續關注供應商因疫情停工所導致的市場動盪，以隨時因應及調整。整體來看，目前終端市場需求仍相當強勁，營運動能可期。

展望下半年，勤誠看好隨著Intel、AMD等新平台逐漸導入，帶動大型雲端客戶伺服器採購力道，中美兩大區域客戶營收貢獻預期皆將較去年成長，尤以美系客戶成長力道更為強勁，今年營收可望逐季成長。

此外，勤誠預期在未來3至5年，受惠疫後新常態相關需求驅動，以及AIoT物聯網大量應用，伺服器需求將持續成長。

勤誠指出，今年以來受新台幣強勁升值、原物料成本大幅上漲因素素影響，雙雙壓縮公司獲利空間，而內部已針對生產效率、產品提價、庫存管理等方面進行調整，預期在一至兩季落實後將見到具體成效，公司也對帶動毛利率提升深具信心。

(工商 )