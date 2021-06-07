全民苦等疫苗緩解疫情，日本、美國相繼捐贈疫苗，讓大眾感恩在心，也被視作拯救蔡政府負面聲量的及時雨。但國民黨青年部主任陳冠安分析，對比上周(5／31-6／6)與上上周的臉書大數據來看，民進黨不僅沒止跌回升，負面聲量反而再創新高，並未從日美疫苗贈台事件受益。

陳冠安於臉書指出，以與疫情關聯的心情數和憤怒數比作為判准，臉書社群本週討論「疫情」的文章，每100個心情數就會產生1.47個憤怒數。擔當防疫指揮官的衛福部長陳時中，上週心情憤怒比竟達到6.55％，位居疫情議題相關政治人物裡第一位，不僅比上上週的5.5％高，更是第二週蟬聯「負面聲量王」。

從陳時中的文字雲來看，可看出陳上週飽受抨擊的「年輕人鬆懈說」明顯佔據首要版面，關於死亡人數新高峰、校正回歸，以及郭台銘與疫苗授權書的爭議，也可能是其負面聲量的主要來源。至於日美捐贈疫苗，社群討論則幾乎未與陳時中連結，並未將外國疫苗捐贈的功勞歸於陳時中。

蔡英文總統上周曾親上火線開直播，向大眾說明疫苗進度。但陳冠安表示，其負面聲量並未下降，從文字雲分析，雖有與日美疫苗連結，但國產疫苗與炒股議題顯然更勝一籌，導致其心情憤怒比並未下降，反從5.2％微升到5.35％。。

地方首長部份，陳冠安指出，遭逢綠營正規軍與側翼集中駁火的雙北市長柯文哲與侯友宜在心情憤怒比表現與「疫情」的平均值相差不多，分別為2％和1.64％，顯示柯侯仍受社群討論的肯定，綠營網軍的攻擊並未生效，而只在同溫層發酵；政黨部分則保持上週趨勢，民進黨的心情憤怒比4.7％仍較國民黨的4.25％來得高。

(中時 )