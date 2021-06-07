為2022搶功？林右昌酸「終於肯聽我的話」 柯文哲專業分析回擊：政治不是喊口號

台北市長柯文哲6日宣布北市市場採身分證尾數單雙分流制，而最先在5月30日喊出市場分流的基隆市長林右昌聞後酸說「柯終於肯聽我話」，媒體詢問林右昌是否在為2022台北市長選舉鋪路而搶功勞？柯7日回應，執政要考量成本效益，北市一開始主要是家戶感染，市場感染還不是，政治要務實，不是喊口號、隨便下命令。

林右昌昨表示，柯文哲終於肯聽他的話，雖慢了一周，但仍亡羊補牢。柯文哲說，執政要考量成本效益，過了三周後，現在再回去看，5月24、25日的狀況非常危急，當時救護車在馬路上跑來跑去，1天30幾起案件無法進到急診室，不是說變什麼就變。

柯說，防疫旅館2、3周從0床到可用1800床，所以事情有輕重緩急，北市的市場感染並非主力，而是家戶感染，從最重要的開始處理，「政治不需要喊口號」； 北市的公有場館有79個要管，市場不是都是南門中繼市場那樣的空間，市場有各種四通八達，要管不簡單，「政治要務實，不隨便下命令，讓警察和市場處的公務員跑來跑去、疲於奔命！」

柯說，既然疫情慢慢已控制，愈縮愈緊，先利用GOOGLE地圖打小群聚地方先消滅，平日的警力比較夠，周末再市場管制，內部都會評估，做得到就一步步做。

(中時 )