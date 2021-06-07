針對6日新增的台北確診軍人案11255在室友案9899確診後，軍方立即要求進行居家隔離，但他卻疑似受到長官要求，從台北回高雄隔離，隨後也跟著確診，對於是否是「長官指示」、責任歸屬及相關罰則，高市府衛生局似乎還未掌握，沒有詳加說明，僅僅含糊帶過。

高市府6日召開防疫記者會時，說明案11255為30多歲在北部服役的軍人，也是案9899的接觸者，1日先開車回到高雄，隔日因為擔心染疫自行到篩檢站檢驗，當時呈現陰性反應，3日身體開始略有不適，4日北市府才轉知高市府其北部同居室友確診，緊急進行居家隔離，5日確診，由於沒有其他接觸史，判定傳播風險不大。

但隨後卻傳出，因為室友案9899確診，該名軍人受到長官指示，要求他回高雄居家隔離，所以才會再1日開車回到高雄，對於媒體提問，該軍人沒有就地隔離隔離的原因是否是「受長官指示」，而「移地隔離」是否違法等問題，高市府衛生局均未正面回答。

高市府衛生局表示，該案回到高雄後，從1日到4日均處於在沒有電子圍籬的狀態，即便個案稱自己都在家裡面，但在管制上確實有困難，無論在家人或社區，染疫風險相對都會提高，這是目前高市府團隊較擔憂的地方。

高市府衛生局指出，目前是疫情相關流程是由中央流行疫情指揮中心統一規範，而各地方政府屬於執行單位，在此案的過程中，他們發現有時間的落差，而這段時間很可能是造成防疫破口的時間，所以他們檢討之後，認為可以更嚴謹處理時間落差的問題。

由於高市府衛生局並未正面回答問題，媒體再度追問「移地隔離」原因、罰則以及責任歸屬，衛生局也僅回應，無論造成時間差問題是地方主管機關還是軍方，高市府基於防疫一體、全島一命的這個立場，既然人現在在高雄土地上面，他們就會盡到管理、照顧，還有醫療上的相關責任。

(中時 )