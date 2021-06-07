三級警戒再延長，營建業面對打房、疫情雙重夾擊，全國商總主席賴正鎰今日指出，五月以來這一波疫情嚴峻來得又快又急，政府今天又宣布三級警戒再延至6月28日，賞屋客人全部消失，「建築業已經送急診待救」，且營建工地原本就很缺工，因應防疫而分流，工期將延宕，恐引發後續交屋問題，他籲請全國統一將建照有效期展延至少一年，且七月即將實施的房地合一2.0與實價登錄2.0新制應延後一年實施，並請營建署加速訂定《因疫停工及延後交屋補償辦法》，預防更多的交屋違約糾紛。

依住宅價格指數來看，雙北房價其實這幾年比起其他都會區算是相對持平，但政府去年底祭出各項政策打擊投機客，房地產今年第一季只剩下剛性需求及換屋族群，等於來客量銳減三分之一，四月又匆匆三讀通過房地合一2.0，已經準備從今年七月一日起，搭配實價登錄2.0同步實施，平均地權條例等三法嚇跑了投機客，連投資置產客開始靜置觀望，而剛性需求與換屋族又少了一半，結果再遇上新冠肺炎疫情進入三級警戒，建築業等於是屋漏偏逢連夜雨，船快要沈下去，不得不高喊”救命”!

目前建商與代銷採取做法，賴正鎰說，包括鄉林建設內，各建商建案接待中心均採取高規格防疫措施，也是照常營業，除了改採事先預約賞屋與分流制度，也加強環境清潔並落實全天戴口罩、體溫量測、酒精消毒及QR實聯制，保護購屋者與銷售人員的健康安全，工地工人施工也保持距離，連午休吃飯也都要求分散距離，不過疫情這麼嚴厲，連帶也打撃到購屋信心和意願。

根據指揮中心統計資料，從5月11日此波本土疫情大爆發以來，到6月7日已確診10215例、死亡人數274人，大家除了外出採買之外，幾乎都躲在家裡，不敢出門，導致國內餐飲，交通，觀光旅宿等服務業哀鴻遍野之外，房地產上下游的上百萬家相關產業也受牽連，建商與代銷擔心施工變慢，延緩交屋，恐怕會衍生交屋遞延的合約糾紛。

營造業者也反映，他們擔心害怕若是疫情持續上升，三級管制如果繼續延長下去，又或者提升為四級的話，屆時所有工期必然就要面臨停工，但沒有停工標準以及補償條例，如果是有訂定停工標準，或許部分建商的買賣合約就能援用除外條款。

賴正鎰說，因應疫情，像是新北市、宜蘭、桃園、彰化、雲林、南投，金門、嘉義等縣市，陸續宣布建照、雜照可自動展延，建築期限延一至三年不等，不必另行申報，他很感謝政府快速提供建照展延措施，但是對於已經完銷或即將完工交屋的建案，可能還是得要依照合約走，必須要在合約期限內完成交屋，否則可能會有糾紛，而且建築、營造、水電業與代銷業並未列入紓困行業，這點也讓人憂心。

他表示，國內疫情是否能有效控制，攸關下半年房地產的表現，建築業已經是疫情下慘業，一旦七月後再施行房地合一2.0與實價登錄2.0實施，他擔心多數建案接待中心情況不樂觀，房仲業也無法帶看物件，預售與二手房的交易恐怕形同停擺。他除了要拜託政府趕緊買進疫苗，普及施打率，希望台灣能趕快贏回防疫模範生的美名，讓各行業與家庭學校生活趕緊回到正軌之外，也要籲請政府延後一年再實施房地合一與實價登錄2.0，千萬不要再打房，請政府讓營建業有合理的生存空間，同時也保障廣大購屋消費者權益。

(中時 )