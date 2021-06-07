富邦悍將投手曾峻岳加入中職首年表現亮眼，但沒想到受到疫情影響，賽季將延賽超過1個月，他表示，近期就是盡可能去維持，還利用這段時間加強變化球的品質。

高中畢業就投入職棒的曾峻岳，菜鳥年表現亮眼，開季至今出賽22.1局拿下12次中繼成功，自責分率僅1.61，好表現卻碰上疫情攪局。

雖然球隊還是有安排實戰投打讓球員保持比賽的感覺，但曾峻岳說：「目前就還是照之前比賽時的方式去做訓練，但少了比賽的感覺真的差滿多的。」

對於球季打了2個多月就中斷，曾峻岳認為這很像青棒時期備戰一個個盃賽的感覺，「很像之前在高中備戰一個盃賽後就休息，然後再備戰，之前高中就很常這樣，所以不算陌生。」

在這段延賽階段，曾峻岳也加強自己的變化球品質，「因為之前變化球的狀況沒有直球好，教練也有協助我調整。」近期除了技術訓練外，體能訓練也增加不少，他笑說：「感覺像是第2次春訓的樣子，每天都有跑步，體能要先維持住，也有增加重訓。」

(中時 )