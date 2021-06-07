后里區公所「超前佈署」設置紓困洽詢專區。（陳淑娥攝）

后里區公所「超前佈署」設置紓困洽詢專區，一個上午大約有20、30人前往。（陳淑娥攝）

行政院宣布紓困專案「4.0」即日起已啟動各項補助措施，台中市后里區公所擔心今年新申請案件民眾或對紓困專案有疑義者，逕至公所洽詢鄉親眾多，為避免群聚狀況，公所「超前佈署」設置洽詢專區，一個上午大約有20、30人洽詢，區長賴同一提醒，民眾採線上或郵寄辦理切勿臨櫃。

后里區長賴同一表示，為避免群聚，去年已申請急難紓困的民眾，今年不用重新申請，衛福部會主動查調、撥款，今年新申請案件請一律採線上或郵寄申請，民眾無需親自至公所洽辦，避免群聚造成防疫破口。

后里區公所說明，擔心今年新申請案件民眾或對紓困「4.0」專案有疑義會逕至公所洽，為避免民眾太多有群聚狀況，「超前佈署」於本所聯合洽公服務區域(第二會議室)設置洽詢專區，在等待區域劃設1.5公尺標線以維持社交距離外，特別安排同仁向民眾說明紓困措施並提供相關申請書等資料，減少在外洽詢時間，以降低感染風險。

賴同一指出，紓困方案中「關懷弱勢加發生活補助」為原列冊之經濟弱勢身障、老人、兒少等對象，已於6月4日直接匯入帳戶；另「因應疫情擴大急難紓困」部分，109年已有申請者免申請，衛福部會主動查調相關資料若符合申請條件者，會逕撥入帳戶若無帳戶資料則以寄匯票方式來核撥。今(110)年新申請民眾一律採線上申請或郵寄方式申請，申請日期自6月7日起至6月30日止，區公所不提供臨櫃申請服務。

后里區公所呼籲並提醒民眾，盡量在家減少不必要的外出，利用線上申辦方式，保護自己和家人的安全，避免群聚感染的風險。若有相關問題可撥打1957福利諮詢專線詢問。

(中時 )