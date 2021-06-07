由王家衛擔任監製及總導演，秦雯編劇，鮑德熹任視覺總監，胡歌領銜主演劇集《繁花》，7日發佈時光如水版海報、由知名海報設計師黃海親自操刀，還有觀眾期待已久的首支預告，不僅是劇集影像畫面的第1次亮相，亦是「上海阿寶」胡歌多個造型首次曝光。

海報上，胡歌飾演的上海阿寶獨坐於屋頂，身後晨昏天光，遠處林立高樓，一尾巨大的金魚從他身後搖曳而去。海報設計師黃海透露此次設計靈感來自於與導演王家衛的交流，時代洪流裡的芸芸眾生，在時代的大潮中或隨波逐流、或乘風破浪，只為追逐心中那美妙的夢想。那夢想就像那條五彩斑斕的大金魚，它悠然自得、優雅迷人，或遠或近、或虛或實。如虛似真的大金魚，也像是讓人魂牽夢繞卻無法追回的似水年華。煙花過後，物是人非。只留下那個孤單獨坐的阿寶銘記著、回味著。

華燈初上，夜幕下繽紛而喧囂的和平飯店拉開了《繁花》的序幕，揭開了上海阿寶的人生片影。璀璨的夜上海，繁華背後，是一個時代多少人的夢想與得失？款款而出的豐俊「寶總」背後，是上海阿寶多少日子的奔波奮進，多少夜晚的輾轉反側？如何才能藉著時代的東風，擁有財富和地位？誰才是榮耀路上合格的指路人？愛情與利益之間如何選擇？不論在熙攘菜場裡的衝鋒陷陣，還是在節日煙花中的寂寥獨行，勇往直前的盡頭是豐厚獎賞還是一無所有？

預告中橫跨60到90年代之間的上海，影調濃郁，佈光講究精緻，真實還原上世紀的滬上風光。從和平飯店到外灘海關大鐘，從東正教堂到街角弄巷，展現華麗上海的同時，不乏時代痕跡；辦公室裡整齊劃一的集體操、行色匆匆的送開水師傅，整體勾勒出一副恢弘又充滿細節的時代圖景。這些細膩而真實的呈現，讓人瞬間置身於時代更迭中一個熟悉而陌生的上海，這裡曾演繹著多少悲歡離合。正如上海阿寶那句「時光如水，把人和事帶來，又一併帶走了」。

故事圍繞上海阿寶展開，講述了90年代初，煌煌大時代，人人爭上游，阿寶變成「寶總」，成功過，失敗過，在滬上弄潮兒女中留下的一段傳奇。該劇2014年開始籌備，7年間，精心描摹時代細微，1：1的實景搭建，還原宏大而寫實的場面，全面立體地複刻了年代特徵。為了呈現最完美的上海夢，面向全社會徵集上海老物件，大至轎車，小至煙殼商標，正所謂物事成憶，此情千鈞。《繁花》之深情，在於記憶中的不曾忘卻，拾起都會裡點點滴滴的曖昧，一撇一捺工筆勾畫出時代裡的男男女女。如果人生如游戲重啟一次，是願意走一條捷徑，無憂無怖，無愛無掛？還是會重蹈覆轍，只因情深難了？

(中時 )