疫情還未退燒，中央流行疫情指揮中心7日宣布再延長全國三級警戒管制為期兩周至6月28日，台中市社區關懷據點、長青學苑、老人文康休閒巡迴服務文康車持續暫停服務；社區活動中心、親子館持續暫停開放；人民團體、合作社及財團法人基金會持續停辦交接及集會活動，做好防疫，相關措施將視疫情滾動調整。

社會局指出，托嬰中心、居家托育和早期療育暫停服務，但若家長自行照顧有困難，建議仍請托嬰中心和居家托育人員提供照顧服務；台中身心障礙日間照顧服務（含社區式及機構式日間照顧、社區日間作業設施、及家庭托顧）、身障關懷據點及生活重建服務暫停，但家長若為防疫人員或有自行照顧困難，原服務單位仍可持續提供基本性服務；若原服務單位照顧人力無法調配，社會局將協助媒合居家式長期照顧服務或「臨短托」資源。

針對在家服務對象，請服務單位每日關懷，掌握服務對象自行在家狀況，視需要提供協助，其餘服務包含自立生活、社區居住、輔具中心、需求評估等，則調整方式繼續辦理，兼顧防疫與身障者需求。

社會局呼籲街友減少移動，社工已加強訪視，持續為街友量測體溫、發放防疫包、提醒戴口罩、保持社交距離。

(中時 )