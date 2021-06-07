想在愛情市場中脫穎而出，除了拜月老求桃花，在發現心儀對象時，更該主動出擊！搜狐網命理專欄點名，雙魚座、金牛座、摩羯座看待感情的態度最被動，常常停留在原地，默默期待別人上門，加上他們秉持寧缺毋濫的原則擇偶，因此很容易長年單身。

▍1.雙魚座

雙魚座天性浪漫感性，在挑選對象的時候，總會用自己心目中的理想標準來衡量身邊的異性，但他們非常害羞、不善表達，只會在背後默默等待對方上門，因此流失了不少好機會，加上雙魚座喜歡幻想，較少考慮現實問題，會讓很多人敬而遠之，因為愛情必須經得起現實的考驗。另外，雙魚座有時過於自我，總是活在自己的世界裡，不懂得考慮他人的感受，導致他們身邊知心的朋友不多，也比較容易單身。

▍2.金牛座

金牛座生性孤僻慢熱，喜歡一個人安安靜靜待在角落，與人交往總需要很長時間去認識，一旦愛一個人就是一輩子，若被背叛則是恨一輩子。金牛座對於感情總是想太多，即使他們遇到喜歡的人，也不想貿然進入戀愛關係，通常會考慮很多、想很遠。雖然金牛座很有魅力，也有不少追求者，但他們在感情中常常會對別人充滿疑問，難以真正放下防備，總在還沒正式交往之前，就設置了層層關卡來考驗對方，因此遲遲無法脫單。

▍3.摩羯座

摩羯座外表看似堅強，實則內心脆弱，因為他們天生喜歡逞強，不願意對任何人透露自己軟弱的一面，也不喜歡公開說出心事，甚​​至還會拒絕別人的好意，給人一種不近人情的感覺。不過摩羯座對愛情依然抱有期待，一方面憧憬、一方面憂心，這種矛盾情節會讓他們在遇到愛情時選擇退縮。此外，摩羯座是出了名的工作狂，總會將大部分的精力都放在事業上，面對感情十分謹慎，只有真心認定對方之後，才會讓自己結束單身，把時間拿來陪伴另一半。

(中時新聞網)