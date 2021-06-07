同島一命、齊心抗疫！TBC群健捐500萬助中市防疫。(TBC提供)

全台新冠肺炎確診人數已經破萬人，除雙北緊繃，桃園也高度戒備，苗栗更傳出電子廠移工群聚感染擴大，疫情南延，台中也發生多起家族群聚感染，同島一命的我們，在此艱困時刻更應該團結齊心抗疫！

TBC指出，疫情向南擴散，台中市至6／7為止，累計共165例本土確診案例，為了防疫市府成立新冠疫苗「快打站」，跨局處全力動員，還有推出「醫護暖心住宿」給醫護人員安心喘息空間，幫助他們有足夠體力，能繼續守護市民的健康。

TBC表示，第一線防疫物資短缺、醫療院所負荷大、醫護量能需求都持續增加，身為在地企業更要站出來、為抗疫盡一份心力，TBC台灣寬頻旗下的群健有線電視今天宣布，將捐贈500萬元防疫經費，協助台中市政府用來應對疫情所需，加強力道挹注人力、物力、添購防疫物資和等，支持前線最辛苦的醫護檢防疫英雄，給他們最大的奧援，為他們加油打氣！

TBC群健有線電視在5月初已經升級各項防疫措施，也將工程人力做好調整，因應疫情升溫，以及近期民眾對有線電視和寬頻服務的急需。TBC群健強調，有線電視是在地企業一份子，希望透過捐贈防疫經費，力挺地方政府與醫護人員，合力圍堵疫情擴散，也為全民抗疫注入溫暖力量，一起用行動幫助台灣挺過疫情難關！

(中時 )