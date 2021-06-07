中央預計這幾日配發15萬劑莫德納、124萬劑日本捐贈的AZ疫苗到各地，對於新北市共配發到幾劑？新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，中央說會採取「高風險」優先配送的策略，但還不知道要配發多少給新北，「中央量配發給我們的疫苗量愈多，新北市在熱區的防疫能力就愈強」。

侯友宜說，不知道中央配發給新北市多少劑疫苗，但新北市已經做好準備，中央量配發給我們的疫苗量愈多，新北市在熱區的防疫能力就愈強。

媒體追問，以目前疫苗施打進度，就算連美國給的疫苗都打完覆蓋率只有8％，要解除三級預估最快要到8月？侯友宜表示，全台民眾施打疫苗意願都很強烈，相信只要疫苗量夠、施打速度夠快，全台達到6成群體免疫的時間就會更快，「疫苗才是決定重點」。

新北市衛生局長陳潤秋補充，新北市目前一到三類還有2.1萬人尚未接種，第一類醫護人員幾乎已經全數完成第一劑的接種。

新北確診數降至百人以下 侯友宜卻嚴肅了：我非常非常擔心...

(中時 )