中台科技大學與宏達國際電子公司（HTC）合作，打造VR未來教室，開創虛擬線上共學模式。（中台科大提供／陳淑芬台中傳真）

中台科技大學與宏達國際電子公司（HTC）合作，打造VR未來教室。校方表示，建置20組VR頭盔，讓師生同時進入虛擬空間進行教學，導入VR教案開發相關課程與計畫，開創虛擬線上共學模式。此VR教案開發平台，曾被美國Cedars-Sinai醫學中心應用於進行對抗疫情的個人防護裝置穿戴訓練。

中台科大表示，校方與HTC自2017年合作導入「VR（虛擬實境）解剖教學」，2018年成立「VR自學中心」，今年進一步成立「VR未來教室」，建置20組VR頭盔讓師生可同步進入虛擬教學，導入VR教案開發相關課程計畫，包括VR教材開發工作坊、VR教案開發平台及醫學模擬情境教學。

中台科大校長陳錦杏表示，VR將引領教育邁向劃時代的突破，可以加速培育新世代優質人才及提升學生學習成效。其中「VR教案開發平台」，美國Cedars-Sinai醫學中心對抗COVID-19疫情時，即曾運用在個人防護裝置的穿戴訓練。

HTC企業解決方案副總經理李文材表示，VR將過去平面學習的方式提升至猶如置身在真實醫療環境中進行重複演練訓練，並結合遠端協作和會議平台，可讓學生及老師打破空間限制，進行簡報及匯入3D立體模型互動，達到遠距協作與溝通學習能力最佳化。

(中時 )