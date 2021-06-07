在非農就業數據提振下，美股三大指數周五收紅。港股在連跌三日後，周一開高走低，科技指數也收低。

周一香港恆生指數跌130.82點或0.45%，為28787.28點。國企股(H股)跌57.44點或0.53%，為10748.20點。

聯想集團持平，報9.15港元。麥格理預期聯想明年PC均價將受壓，PC出貨量預期降至8000萬台，並將目標價從14.25港元下調至9.18港元。

恆大汽車跌3.6%；中國恆大先大跌後漲，漲3.15%；恆騰網絡一度跌逾6%。恆大午間發表聲明，針對公司極少量商票未及時兌付情形，集團高度重視並安排兌付；並澄清網路謠言，表示從未出現借款利息晚付，以及本金預期歸還情形。

康希諾生物漲7.8%，報344.60港元。該公司表示，鼻噴霧式/吸入型新冠疫苗正在申請緊急使用，並表示鼻噴霧式所需劑量為皮下注射疫苗的1/5。

(時報資訊)