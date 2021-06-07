封測廠力成(6239)受惠記憶體業務回溫、邏輯業務持續暢旺，2021年5月合併營收續「雙升」至68.86億元，連2月改寫歷史新高，並帶動前5月合併營收恢復成長、改寫同期新高，法人看好力成第二季營收可望同步改寫新高。

力成公布5月自結合併營收68.86億元，較4月66.71億元成長3.22％、較去年同期64.44億元成長6.85％，續創歷史新高。累計前5月合併營收319.86億元，較去年同期318.2億元成長0.52％，成長率較前4月由負轉正，改寫同期新高。

力成先前法說時指出，記憶體業務需求已如預期自3月起回溫，其中DRAM展望樂觀，將配合客戶需求再擴產4～5％，Flash訂單能見度至少已達第三季。邏輯業務持續暢旺，旗下超豐產能短缺預期至年底均難解，整體邏輯業務營收貢獻第二季將突破50％。

展望今年，力成董事長蔡篤恭在致股東報告書中預期，封測產能短缺狀況將持續、美中台緊張情勢短期內不會緩解。力成除持續組織改造，加速先進封裝技術研發製造及業務開發能力，並將整合集團資源，致力改善產品組合、分散客戶，續拚營運成長。

美系外資出具報告，看好力成營收可望持續成長至第三季，營收及獲利成長將支持股價表現。鑑於強勁的單季展望及毛利率提升可望持續，將力成今明2年每股盈餘（EPS）預期調升4％、2％，維持「買進」評等、目標價自123元調升至142元。

不過，力成近日屢傳事故，新竹湖口廠5日2名外包廠商在3C廠區地下室進行污水處理管線修繕工程時，疑似沼氣外洩而引發氣爆，公司立即撤出產線人員。所幸事故並未造成任何人員傷亡，亦未影響營運生產。

對於超豐近期發生移工群聚感染，力成表示，目前移工約占台灣總員工數約2成多，先前基於防疫考量，已加強對移工管理，包括隔絕不同廠區移工的宿舍內交流，每日追蹤每位同仁足跡，公共區域則全面關閉、每日消毒。

(時報資訊)