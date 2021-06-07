去年基期低，再加上歐美陸續解封，新的消費需求已經開始反應，且東京奧運舉辦在即，既有客戶訂單回穩下，營運漸入佳境，永捷(4714)5月營收為5321萬元，年成長509.95%。

近期化工業強勁，永捷客戶需求不斷提高，預計下半年的需求優於上半年，永捷今年除既有客戶產品訂單已陸續回穩外，通過國內某化工大廠認證且已開始交貨，近期與歐洲化工客戶洽談順利可望於第三季下單，將為公司帶來營運動能的成長。

永捷摺疊手機HC材料近期也傳佳音，透過大陸某知名面板廠功能性測試獲得認可，永捷HC材料將有機會獲得品牌手機廠使用，並因應市場需求提升HC膜應用，另將開發具有獨特性的AG(Anti-glare，防眩光)及AR(Anti-reflection，抗反射)功能的HC材料，提升產品競爭力。今年可以說是摺疊螢幕手機爆發的一年，品牌廠都會推出摺疊螢幕智慧手機款式，甚至摺疊平板、摺疊筆電及卷軸式電視等概念機款也陸續發表中，《DigiTimes》估計2022年摺疊螢幕的出貨量將起飛，永捷HC材料將有機會導入量產並獲得客戶採用。

(時報資訊)